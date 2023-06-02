«Вышли на след убийцы»: продюсер «Ласкового мая» раскрыл тайну смерти Юрия Шатунова

Со дня смерти Юрия Шатунова прошел уже почти год, однако его имя до сих пор возглавляет громкие заголовки СМИ. Андрей Разин убежден: солиста «Ласкового мая» убили. Вот почему он нанял лучших сотрудников спецслужб Америки и Израиля, чтобы разобраться в этом запутанном деле. На днях мужчина вышел на связь с подписчиками и заявил, что расследование кончины Шатунова подходит к своему финалу.

По словам Разина, «спецслужбы практически вышли на след убийцы Юры». Как оказалось, из-за того, что Андрей приблизился к разгадке, его жизнь тоже находится под угрозой. В откровенной беседе с подписчиками мужчина заявил: на него планируется покушение, и следы ведут к банде, «которая устранила Шатунова». Вот почему продюсер был вынужден нанять себе охрану.

Также Андрей сообщил, что Юрий стал жертвой вымогателей. От него требовали 1800000 долларов США. По мнению Разина, с Шатуновым «расправились из-за крупной суммы».

Ранее Разин заявил о серьезной травме ноги. Мужчина обмолвился: «Получил инвалидность». Полное высказывание продюсера читайте в этой статье.

Не менее интересна та история, в которой Лайма Вайкуле защитила Пугачеву и заявила, что Васильева не имела права ее оскорблять.