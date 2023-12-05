Продюсер Андрей Разин хочет засудить вдову Шатунова из-за сериала «Слово пацана»

Продюсер Андрей Разин хочет засудить вдову Юрия Шатунова из-за сериала «Слово пацана». Об этом сообщает издание The Voice со ссылкой на личный блог знаменитости.

Разин обратился к прокурору Москвы и потребовал привлечь Шатунову Светлану к уголовной ответственности. По словам продюсера, вдова Юрия совершила преступление, похитив у него «интеллектуальную собственность». Речь идет про песни «Ласкового мая» и фонограммы, которые прозвучали в нашумевшем сериале. Разин считает, что Светлана подписала договор без его согласия.

Андрей заявил, что ему нужна денежная компенсация в размере 15 млн рублей.

На данный момент вдова Юрия Шатунова никак не комментировала произошедшую ситуацию.

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