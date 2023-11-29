Продюсер Андрей Разин задолжал судебным приставам 268 тысяч рублей, об этом пишет Telegram-канал «Звездач».

Создатель «Ласкового мая» регулярно попадает в скандальные ситуации. Накануне его имя мелькало в прессе из-за проклятий в адрес звезд, которые перепели песни Юрия Шатунова без разрешения Разина. Правда, спустя некоторое время, ему все же пришлось извиниться перед знаменитостями.

На этот раз продюсер снова оказался звездой светской прессы - стало известно, что Разин не заплатил согласно судебному решению сумму морального вреда в размере 256 тысяч рублей. Он также задолжал 12 тысяч рублей по коммунальным платежам за апрель 2023 года.

В результате, судебные приставы завели на продюсера два исполнительных листа, общей суммой 268 тысяч рублей.

Ранее мы писали о том, что адвокат Васильев раскрыл детали судебного дела между вдовой Шатунова и Разиным. По словам юриста, продюсер специально меняет места регистрации, чтобы тормозить судебный процесс.