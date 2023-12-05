Певица Катя Лель тайно развелась с мужем Игорем Кузнецовым после 15 лет брака

Певица Катя Лель тайно развелась с мужем после 15 лет брака. Об этом сообщает издание StarHit.

Исполнительница хита «Мой мармеладный» 18 лет состояла в отношениях с бизнесменом Игорем Кузнецовым. Однако, по данным источника, супруги расстались. Артистка первой подала на развод. По традиции, паре дали месяц на примирение, но знаменитости так и не смогли сохранить союз. В конце июля 2023 года они обрели статус свободных людей.

Расставание супругов прошло без скандалов. Катя и Игорь мирно разделили имущество и решили вопрос с проживанием 14-летней дочки. Экс-возлюбленные вместе воспитывают школьницу.

Напомним, что пара познакомилась на частной вечеринке. Тогда Игорь покорил певицу чувством юмора и находчивостью.

Ранее Катя Лель сообщила, что у нее выросло количество корпоративов после успеха песни. Композиция «Мой мармеладный» попала в пятерку мирового чарта. Примечательно, что после премьеры хита прошло уже 20 лет. Подробности смотрите в этой статье.