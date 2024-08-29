Продюсер Александра Буйнова отреагировала на слухи о госпитализации певца

Продюсер Александра Буйнова назвала его «бодреньким» после новости о госпитализации. Об этом сообщает Telegram-канал РИА Новости.

29 августа в СМИ появилась новость о госпитализации певца из-за рецидива рака. Представительница Буйнова опровергла подобные сообщения. Она отметила, что артист выглядит «бодреньким» и «свеженьким».

«В два часа ночи приехал со съемок, сейчас бодренький, свеженький завтракает, а затем поедет на другую съемку», — высказалась продюсер.

Ранее 74-летний певец Александр Буйнов рассказал о неизлечимом недуге. Подробности читайте в этой новости.

Также сообщалось, что 53-летняя звезда «Саши+Маши» Елена Бирюкова заявила о желании стать бабушкой.