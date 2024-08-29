53-летняя звезда «Саши+Маши» Елена Бирюкова заявила о желании стать бабушкой

Актриса Елена Бирюкова призналась, что уже готова стать бабушкой. 53-летняя звезда сериала «Саша+Маша» хочет поскорее внуков.

Сейчас многие знаменитости становятся родителями в любом возрасте. Однако, как оказалось, это не история Бирюковой. Она поделилась, что рожать детей больше не хочет. А вот с внуками понянчилась бы с удовольствием. Правда, пока старшая дочь не спешит с этим.

«Мне муж сказал: «Может, еще сыночка?» Я говорю: «Нет, нет, нет, внучка-внучка». Его можно взять на время, поиграть и потом отдать», - цитирует слова актрисы NEWS.ru.

Отметим, что первая дочь Елены уже взрослая. Александра четыре года назад делилась с поклонниками, что выходит замуж. Однако ее избранником Бирюкова была не очень довольна, так как, по ее мнению, его деятельность была связана с криминалом.

Также у актрисы есть вторая дочь от бизнесмена Ильи Хорошилова. Аглая родилась в 2012 году. А свадьбу ее родители сыграли в 2019 году.

Ранее Елена Бирюкова рассказала о тяжелом переходном возрасте дочери.