Продолжит династию? 4-летнюю дочь Павла Табакова зовут в кино

Дочь Павла Табакова зовут сняться в кино после появления на красной дорожке ММКФ. Софья Синицына рассказала об успехах наследницы в соцсети.

В апреле состоялось открытие Международного московского кинофестиваля, на котором экс-избранница Павла появилась с 4-летней дочкой. Для выхода в свет актриса выбрала черное платье на бретельках с открытой спиной, а Мия была в розовом платье. Девочка с удовольствием позировала фотографам и, как выяснилось, не оказалась незамеченной.

По словам звездной мамы, ее дочке стали присылать приглашения в кино после красной дорожки.

«Человеку присылают пробы после ММКФ. И очень даже приличные!» — высказалась актриса.

К слову, Софья сопроводила пост забавным снимком дочери, присевшей на красную дорожку, чтобы отдохнуть.

Напомним, девочка родилась в семье, связанной с актерской профессией. Ее бабушка — Марина Зудина.

Ранее актриса Софья Синицына попросила денег на карту в день своего 30-летия. Подробности читайте в этой новости.

Также сообщалось, что Маша Малиновская жалеет о многочисленной пластике.