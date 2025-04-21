«Не могу остановиться, но я против»: Малиновская жалеет о многочисленной пластике

Телеведущая Маша Малиновская призналась, что жалеет о сделанной пластике. Ее слова передает «7Дней.ru».

Маша Малиновская не скрывает, что не раз ложилась под нож хирурга. Как выяснилось, теперь телеведущая жалеет о перенесенных операциях. По мнению Маши, в юности она была красивой девушкой, а сейчас стала как все.

«Я совершила ошибку. Недавно наткнулась на фото, где мне 19-20 лет, я была очень красивой. Я против операций в молодом возрасте. Стало слишком много одинаковых женщин, и я одна из них. Не могу остановиться, но при этом я против», — высказалась знаменитость.

Малиновская считает: прежде чем идти к хирургу, надо записаться на прием к психологу, чтобы поднять самооценку. Телеведущая признается, что даже сегодня имеет комплексы. Она недовольна своей фигурой и считает, что нужно похудеть на 15 кг.

«Сейчас у меня комплекс неполноценности никуда не ушел. Считаю, что я толстоватая и надо похудеть на 15 кг. Не считаю себя симпатичной», — резюмировала телеведущая.

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