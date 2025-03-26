Актриса Софья Синицына попросила денег на карту в день своего 30-летия

Родившей от Павла Табакова актрисе Софье Синицыной 26 марта исполнилось 30 лет. В честь праздника знаменитость поделилась снимком, сделанным в душе, и предложила скинуть ей деньги на подарок.

Артистка любит интриговать подписчиками вызывающими снимками. В свой юбилей Софья сделала фото в зеркале прямо в душе.

Синицына добавила, что все желающие могут ей скинуть деньги на карту в качестве подарка.

«Кто хочет меня поздравить, пришлите Софье Олеговне деньги, я их очень люблю», — нескромно заявила она.

Звезда ранее состояла в отношениях с сыном Олега Табакова и Марины Зудиной Павлом, от которого родила дочь Мию. Девушка рассказывала, что дала наследнице имя в честь аэропорта Майами (MIA), где рассталась с ее отцом. Несмотря на разрыв, артист обеспечивает дочь, а Синицына не препятствует их общению. Софья также встречалась с бывшим мужем Полины Гагариной, Дмитрием Исхаковым, но в один момент они перестали появляться вместе, никак не комментируя расставание. Артистку подозревали и в романе с Федором Бондарчуком, однако эти слухи не нашли официального подтверждения.

Софья отличается красивыми формами и стройной фигурой. Для этого девушка усердно трудится в зале. Недавно она вышла в свет в черном платье в сетку, поразив публику.