«Продолжает гастрольную деятельность»: Авербух рассказал о состоянии беременной жены

Илья Авербух рассказал о реакции старшего сына на беременность Лизы Арзамасовой. Об этом сообщает StarHit.

9 апреля Илья Авербух и Лиза Арзамасова сообщили радостную новость: скоро они вновь станут родителями. Супруги не стали раскрывать пол ребенка. Вместо этого они уточнили, что счастливы. По словам Ильи, жена хорошо себя чувствует и «продолжает гастрольную деятельность».

«Все идет своим чередом», — высказался хореограф.

Также Илья рассказал, как сын Мартин от Ирины Лобачевой отреагировал на вторую беременность Лизы. Наследник Авербуха узнал новость в числе первых и порадовался за него.

«В нашей семье эта новость воспринята позитивно. Мартин узнал об этом гораздо раньше и был счастлив за меня и нашу семью», — сообщил Авербух.

Ранее сообщалось, что Лиза Арзамасова и Илья Авербух собираются купить новую квартиру в Москве. Подробности смотрите в этой новости.

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