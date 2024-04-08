Актриса Лиза Арзамасова рассказала о покупке новой квартиры

Актриса Елизавета Арзамасова и тренер-постановщик Илья Авербух собираются купить новую квартиру в Москве. Пока у супругов нет вариантов, но они активно занимаются поисками подходящих предложений.

Звезда «Папиных дочек» уже несколько лет счастлива в браке с фигуристом. Вместе они воспитывают маленького сына Льва. И по мере взросления мальчика пара начала задумываться о расширении жилплощади. В личном блоге Лиза призналась, что они хотят найти приятное место, которое стало бы их семейным гнездышком.

«В данный момент мы находимся в поиске приятного, уютного, классного, теплого места, которое станет для всей нашей семьи местом встреч и точкой притяжения», - рассказала Арзамасова.

Актриса попросила поклонников и друзей помочь им с поисками. Пока супруги рассматривают новостройки и жилые комплексы в пределах столицы. Илья Авербух добавил, что ждет от фанатов интересных предложений.

К слову, некоторые пользователи подозревают, что Арзамасова и Авербух решились на переезд не просто так, а из-за скорого пополнения в семье. Не так давно фанаты разглядели округлившийся живот у актрисы, однако она слухи никак не прокомментировала.

Ранее Илья Авербух рассказал о первой встрече с женой Лизой Арзамасовой.