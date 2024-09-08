«Проболталась»: Мария Погребняк случайно раскрыла пол новорожденного ребенка

Мария Погребняк случайно раскрыла пол новорожденного малыша.

На днях блогерша в четвертый раз стала мамой. Она не скрывала того, как проходят ее роды и в какой больнице, показывая в своем блоге и процесс восстановления. Но раскрывать пол Мария пока не собиралась.

Однако Погребняк поделилась с подписчиками видео, где ее старшие сыновья от Павла Погребняка приехали к маме, чтобы навестить, поздравить с пополнением в семье и познакомиться с новым родственником. Мария заявила, что дети наконец-то встретились с малышом: «Банда приехала знакомиться с братом». Несмотря на то, что вскоре она удалила этот ролик, внимательные подписчики все же успели просмотреть его и узнать пол малыша.

Эта новость стала распространяться в сети, а друзья-блогеры стали поздравлять Марию с четвертым сыном и гадать, почему она не сдержала тайну: «Я тоже видела эту сторис, Машулик проболталась. Бывает и такое от счастья», «Может хотела в близкие, а добавила случайно для всех», «Мария раскрыла пол! Тайны не вышло...».

Ранее мы писали о том, что Ольга Бузова станет крестной мамой четвертого ребенка Марии Погребняк.

Также сообщалось, что Мария Погребняк снялась с новорожденным ребенком.