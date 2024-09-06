Раскрыта личность крестной четвертого ребенка Марии Погребняк

Российская певица и телеведущая Ольга Бузова, которая спровоцировала слухи о якобы своей беременности, стала крестной матерью четвертого ребенка блогера Марии Погребняк. Об этом артистка сообщила в своем микроблоге.

Исполнительница сделала репост публикации Погребняк, развеяв слухи о том, что ждет ребенка.

«Вчера крестная приехала первая навестить нас», — написала блогер, отметив аккаунт Бузовой.

В конце августа Ольга Бузова в одном из интервью рассказала, что у нее «внутри живет что-то», при этом прижав руки к животу. Она подчеркнула, что влюблена и счастлива, а также выразила надежду на рождение двойни. Незадолго до этого Ольга выложила в соцсетях фото в объятиях мужчины.

Ранее мы писали, что Мария Погребняк в четвертый раз стала матерью. Блогер родила ребенка от предпринимателя Игоря Головинского.

Блогер восемь лет была официально замужем за футболистом Павлом Погребняком, а весной минувшего года СМИ сообщили, что Мария разошлась со спорстменом из-за его измен. Экс-супруги растят троих сыновей: 17-летнего Артема, 15-летнего Павла и 13-летнего Алексея.