«Завтра выписка, а сегодня даем имя»: Мария Погребняк снялась с новорожденным ребенком

Недавно 35-летняя Мария Погребняк в четвертый раз стала мамой — у блогера и ее мужа, бизнесмена Игоря Головинского, родился ребенок. По словам знаменитости, роды прошли «идеально», а сейчас и она, и малыш чувствуют себя хорошо. В своем Telegram-канале бизнесвумен поделилась видео с ребенком и рассказала, когда будет выписка из роддома.

На опубликованных кадрах Мария Погребняк предстала в роддоме с новорожденным малышом на руках. Примечательно, что пол ребенка блогер пока не раскрывает. Знаменитость позировала в свободной белой футболке с распущенными волосами, а малыш был одет в теплый костюм с шапочкой.

«Доброе утро. Завтра у нас выписка, а сегодня даем имя», — написала Мария Погребняк.

Напомним, 5 сентября бизнесвумен снова стала мамой. Для Марии Погребняк этот ребенок стал уже четвертым, в отличие от ее супруга, который впервые стал отцом. Блогер вышла на связь в соцсети и поделилась эмоциями после родов и опубликовала первые кадры с малышом и мужем.

«Дорогие мои, я так счастлива, что просто не нахожу подходящих слов, чтобы передать все свои эмоции! Я родила. Это был незабываемый день, который останется в моей памяти навсегда. Все прошло так, как мы планировали с нашим крохой!» — рассказала знаменитость.

Мария Погребняк призналась, что «обсуждала с ребенком» момент его появления на свет.

«Я неоднократно просила его подождать до 5-го и не позже 6-го числа, и он меня послушал!» — поделилась блогер.

Напомним, в мае Мария Погребняк заявила, что выходит замуж за бизнесмена Игоря Головинского, а затем сообщила о беременности. Знаменитость отмечала, что они с избранником уже выбрали имена для будущих детей: Россияна — для девочки, Владимир — для мальчика.

У Марии Погребняк уже есть трое сыновей от брака с футболистом Павлом Погребняком: 17-летний Артем, 15-летний Павел и 12-летний Алексей.

Ранее сообщалось о том, что Мария Погребняк сделала яркий макияж и укладку перед родами.