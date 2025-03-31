44-летняя певица Слава согласилась на двойные роды с дочерью Александрой

Певица Слава удивила поклонников неожиданным признанием. Она согласилась на одновременную беременность со своей дочерью Александрой Морозовой.

В личном блоге наследница артистки опубликовала пост, в котором поделилась, что задумывается об еще одном ребенке. Также она намекнула, что такие мысли посещают и ее маму, поэтому предложила Славе вместе родить. Ответ вокалистки не заставил себя долго ждать.

«Давай», - заявила Слава.

Напомним, что у певицы две дочери – Александра и Тоня. Вторая наследница родилась у Славы от Анатолия Данилицкого, с которым у нее не оформлены отношения. Они живут более 20-ти лет без штампа в паспорте и не собираются это менять. В 2022 году бизнесмен и артистка расстались, но позже снова сошлись. Уже в 2025 году Слава заявляла, что весь этот разрыв был частью пиара.

Певица также уже является бабушкой. Ее дочь Александра воспитывает сына Арсения, и звездная бабушка проводит с внуком много времени.

Ранее певица Слава намекнула, что у нее есть любовник.