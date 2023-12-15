«Про кого-то плохо говорил?»: хирург Хайдаров объяснил, что не ругался со Славой

Звездный хирург Тимур Хайдаров сообщил, что не вступал в ссору с певицей Славой, которая обвинила его в неудачной пластике груди. Слова медика приводит Газета.Ru.

«А я ни с кем не конфликтовал. Разве вы видели, чтобы я кого-то полоскал? Или про кого-то плохо говорил? Я что, буду реагировать на каждого, кто про меня говорит хорошего, сомнительного или плохого?», - заявил Хайдаров.

Хирург уточнил, что Бог всем его критикам судья. Врач также подчеркнул, что ни с кем не конфликтовал, чтобы с кем-то мириться. Он добавил, что продолжает работать, расти и развиваться.

Напомним, в июле текущего года Слава пожаловалась, что Тимур Хайдаров изуродовал ей грудь в результате неудачной операции. По ее словам, через месяц после манипуляции она обнаружила, что грудь стала асимметричной.

Позднее исполнительница рассказала, что из-за скандала с хирургом Тимуром Хайдаровым у нее начались проблемы со здоровьем, в частности у звезды пропал голос.