«Творят чернуху»: неужели из-за Тимура Хайдарова Слава больше не сможет петь

Певица Слава призналась, что из-за скандала со звездным хирургом Тимуром Хайдаровым у нее начались проблемы со здоровьем, в частности у артистки пропал голос. Об этом сообщает PROZVEZD.

Все началось с того, что 43-летняя певица пожаловалась на неудачную пластику груди и даже показала результаты работы Хайдарова в социальных сетях. Обе стороны конфликта выразили желание решать все проблемы через суд.

«Как только началась история с Тимуром Хайдаровым, у меня пропал голос на нервной почве. Может, я, конечно, и веселюсь, делаю вид, что сильная, но очень переживаю», - поделилась Слава.

Сначала певица предположила, что причина ухудшения самочувствия – вирус или аллергия. Однако она сразу пошла проверять свое здоровье у медиков и выяснила, что потеря голоса может быть связана только с нервами.

«Мы делаем все по закону, в отличие от них (имеется в виду сторона Хайдарова, прим. ред.), а не так, как они – подкупные статьи, угрозы, в общем, творят чернуху. Не хотела касаться этой темы, но, как только смотрю какое-то лживое интервью, у меня садится голос», – отметила исполнительница хита «Однажды ты».

Также, как утверждает Слава, информация о том, что она и Любовь Успенская нашли «псевдожертв» работы хирурга, чтобы заработать денег, – ложь.

Ранее мы писали, что певица Асия рассказала о реакции родителей на ее творчество.