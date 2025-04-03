«У меня каждый день новый роман»: Прохор Шаляпин высказался о чувствах к женщинам

Известный певец и шоумен Прохор Шаляпин считает, что мужчина способен испытывать чувства к женщине лишь в том случае, если она ценит себя и осознает собственные заслуги. Об этом она заявил в беседе с Пятым каналом.

Музыкант уточнил, что, по его мнению, любовь к женщине возможна, если она сама любит себя. Помимо этого, артист отметил, что настоящую привязанность можно испытывать лишь к своей стране и к самому себе.

«У меня каждый день новый роман», — поиронизировал Шаляпин, подтвердив свою точку зрения личным примером.

Вдобавок финалист проекта «Фабрика звезд-6» рассказал, что давно мечтает о детях и всерьез задумывается о создании семьи. При этом певец не уточнил, когда именно планирует стать отцом, добавив, что верит — все произойдет в свое время.

Прохор Шаляпин был трижды официально женат. Впервые музыкант вступил в брак в 18 лет с женщиной, которая была старше него на 18 лет. Второй супругой звезды стала предпринимательница Лариса Копенкина, против отношений с которой выступала мать Шаляпина. Третий штамп в паспорте у шоумена появился после свадьбы с бизнесвумен Татьяной-Клаудией Дэвис, которая скончалась в сентябре 2021 года.

Ранее Прохор Шаляпин намекнул на новый роман с эффектной брюнеткой.