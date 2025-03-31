«Ничего не напоминает?»: чем завершился конфликт Жукова и Костюшкина из-за песни

Солист группы «Руки вверх!» Сергей Жуков устроил перепалку с коллегой по сцене Стасом Костюшкиным из-за песни «Капают слезы». Экс-участник дуэта «Чай вдвоем» без разрешения использовал композицию для трека-пародии в шоу «Конфетка» на ТНТ.

Услышав знакомую мелодию, Жуков написал в личном блоге: «Ничего не напоминает?»

После этого, по данным Kp.ru, солист «Руки вверх!» направил в адрес Костюшкина досудебную претензию из-за нарушения авторских прав. Он также потребовал, чтобы Стас удалил свою песню со всех платформ.

Комментируя разгоревшийся скандал, Костюшкин заверил, что у него случилось всего лишь недопонимание с Жуковым. По его словам, конфликт давно исчерпан.

«Хочу сказать, что все нормально. Мы поговорили с Серегой, мы давно дружим, поэтому я был на сто процентов уверен, что мы добьемся какого-то консенсуса и договоримся. Что и произошло», - заключил Костюшкин.

Ранее сообщалось, что в песне Костюшкина звучит целый куплет из оригинала. Певец назвал композицию пародией на одноименный хит «Руки Вверх!».