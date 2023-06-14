«Караван неприятностей»: Регина Тодоренко заявила о проблемах со здоровьем накануне 33-летия

Регина Тодоренко всегда была откровенна с публикой. Телеведущая готова рассказать не только о своей профессиональной деятельности, но и о браке с Владом Топаловым. Артисты неоднократно заявляли о том, что находились на грани развода. К счастью, супругам удалось преодолеть этот период и сохранить семью, однако проблемы все равно преследуют Регину.

В Telegram-канале Тодоренко заявила о плохом самочувствии. К слову, неприятность коснулась не только саму артистку, но и ее детей. Ситуация обостряется тем, что все это произошло накануне 33-летия Регины.

«У меня караван неприятностей. Не хотелось бы отмечать в больничке», — высказалась супруга Топалова.

Также девушка пожаловалась на то, что ее задержали на границе. Проверка длилась почти 2,5 часа. Подобный инцидент также заставил понервничать Регину.

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