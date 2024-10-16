«Приятного мало»: Медведева рассказала о не вышедшем интервью с Инстасамкой

Российская фигуристка Евгения Медведева рассказала, как записывала интервью с певицей Инстасамкой (настоящее имя Дарья Зотеева). Об этом она заявила на своем YouTube-канале.

Как призналась спортсменка, выпуск получился добрейшим.

«Мне показалось, что мы тогда ее выставили в очень позитивном ключе», — поделилась Медведева.

Двукратная чемпионка мира и Европы уточнила, что на следующий день с ней связалась артистка и сообщила, что выпуск не должен выходить.

«У нас даже не было варианта для обсуждения. Мы отнеслись с налетом юмора. Приятного, конечно, мало», — добавила она.

Напомним, Евгения Медведева является двукратной чемпионкой мира и Европы. На Олимпиаде в Пхенчхане спортсменка завоевала две серебряные медали — в командных соревнованиях и в личном зачете.

Ранее Медведева рассказала, как проходят съемки «Ледникового периода».

Также Любовь Успенская призналась, что никогда не разрешит Инстасамке исполнить ее песню.