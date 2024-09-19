«Не сможет, исказит»: Любовь Успенская призналась, что никогда не разрешит Инстасамке исполнить ее песню

Певица Любовь Успенская заявила, что не разрешит артистке Инстасамке перепеть ее хиты. Звезда шансона считает – молодая исполнительница только исказит ее композиции.

Соответствующий комментарий приводит StarHit.

«То, что она поет, - это такое г***. То есть я такое даже не слушаю. А еще чтобы она спела… Она не сможет, даже если захочет. Она не споет такие песни. Исказит – да», - высказалась Успенская.

При этом певица сообщила, что ей периодически звонят продюсеры и спрашивают, как она относится к тому, если песни исполнят порядочные мальчики и девочки. Артистка не против этого.

«Мне звонят продюсеры, говорят о том, что сегодня молодежь из хорошей семьи, не шалавы, а порядочные девочки, мальчики хотят перепеть твои песни. Как ты на это смотришь? Я говорю: пожалуйста. Я смотрю на это положительно», - сказала Успенская.

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