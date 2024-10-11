«Беспрерывная 14-часовая смена»: Медведева рассказала, как проходят съемки «Ледникового периода»

Проект «Ледниковый период» возвращается на Первый канал после двухлетнего перерыва. Продюсеры готовят для зрителей много сюрпризов и нововведений. Одним из них стала замена ведущих — на место олимпийской чемпионка Алины Загитовой пришла ее коллега Евгения Медведева. На пресс-конференции в РИА Новости, посвященной старту нового сезона программы, фигуристка рассказала корреспонденту сайта «Страсти», что в первый съемочный день ей пришлось работать 14 часов.

В первый съемочный день проходил кастинг. Евгения призналась, что он был самым сложным и продолжительным в ее карьере.

«Практически беспрерывная 14-часовая смена. Все это время на коньках, на льду. Практически все это время я и Алексей (Ягудиным — прим. „Страсти“) общались и взаимодействовали с большим количеством участников. У кого-то из них горели глаза, кто-то плакал, нервничал. Некоторым было сложно говорить из-за нахлынувших эмоций», — пояснила Медведева.