«Привлекать к ответственности»: Шаляпин вмешался в скандал Волочковой и Джигурды

Певец Прохор Шаляпин прокомментировал слитое видео балерины Анастасии Волочковой с актером Никитой Джигурдой. Близкий друг танцовщицы заявил в беседе с Пятым каналом, что важно отличать личную жизнь от публичной.

Исполнитель отметил, что видео было снято и распространено третьим лицом, и подчеркнул, что моменты, когда люди расслабляются в комфортной обстановке у себя дома, должны быть отделены от их общественного облика.

«Давайте все-таки отличать публичные моменты от личных», — пояснил артист.

Прохор Шаляпин выразил мнение, что никто не является «святым», и каждый иногда может вести себя непотребно в частной жизни, что является частью человеческой натуры. Он подчеркнул, что в данной ситуации ответственность должна быть возложена на того, кто утечку видео сделал публичной.

«Если и привлекать к ответственности, то того человека, который слил это видео в публичное пространство. У нас есть все-таки закон о защите личной жизни», — убежден певец.