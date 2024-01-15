«Звонила моей супруге Марине Анисиной»: Джигурда набросился на Волочкову после видео

Актер Никита Джигурда обвинил Анастасию Волочкову в пиаре после скандального видео, на котором они танцевали и целовались. Об этом пишет Life.ru со ссылкой на Telegram-канал SHOT.

Знаменитость опроверг слухи о том, что именно он слил откровенное видео в соцсети. Он заявил, что ему не за что извиняться перед балериной, а ее обвинения ошибочны. Он признался, что не ожидал от «богини Волочковой» подобной реакции и «наезда» на него.

«Она, уже зная о том, что видео закрытой репетиции завирусилось, звонила моей супруге Марине Анисиной и говорила о том, что точно знает, кто слил это видео в Интернет», – поделился Никита.

Джигурда считает, что Анастасия могла усугубить ситуацию с видео своими комментариями ради пиара. Тем более что у нее скоро день рождения.

«Настенька сама (сознательно или сгоряча) подлила масла в огонь», – уверен шоумен.

Напомним, что ранее активисты из движения «Ветераны России» выступили с требованием запретить выступления Волочковой в стране, осудив ее поведение. Они посчитали ее поведение аморальным.

«Взрослые люди должны уважать себя и окружающих. Я думаю, что они просто пытаются привлечь к себе внимание, вместо того чтобы заниматься чем-то полезным», – высказался председатель движения Ильдар Резяпов.

По мнению мужчины, звезды лучше бы занимались правильными вещами. К примеру, помогли бы со сбором гуманитарной помощи.

Ранее мы писали о том, что звездный стилист Александр Данилов раскритиковал прическу Анастасии Волочковой.