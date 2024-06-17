«Привет вам от террористки»: Лазарева* отреагировала на возбуждение дела

Уехавшая из России телеведущая Татьяна Лазарева* (признана иноагентом на территории РФ) высказалась о возбуждении против нее уголовного дела об оправдании терроризма. Соответствующая публикация появилась в ее микроблоге.

«Привет вам теперь еще и от террористки! Обсуждать это все бесполезно, обращать внимание. Ничего я сделать не могу с этим, действительно, теперь тебя можно назначить кем угодно», - поделилась Лазарева*.

Ранее стало известно, что в отношении Татьяны Лазаревой* возбудили уголовное дело о публичных призывах к террористической деятельности и оправдании терроризма. Уточняется, что лингвистическое исследование высказываний звезды об ударах украинских дронов по объектам в РФ выявило в ее заявлениях сведения, которые направлены на оправдание террористической деятельности. Материалы проверки были направлены в Следственный комитет, после чего против телеведущей было возбуждено уголовное дело.

Сама Лазарева* в настоящий момент находится в Испании.

Также сообщалось, что певец Филипп Киркоров отказался от гастролей в курортных городах из-за съемок в фильме.

*(признана иноагентом на территории РФ)