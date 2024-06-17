«Полтора года не езжу»: почему Киркоров остался без гастролей

Певец Филипп Киркоров признался, что устал от гастролей и пропустит концерты на черноморском побережье. Поп-король объяснил в беседе с mk.ru, почему уже полтора года не путешествует с выступлениями.

Исполнитель более 30 лет развлекает отдыхающих и живущих на побережье жителей своим творчеством. Но в этом году не планирует концертов, хотя его коллеги уже составили программы.

«Нет, концертов ни в Сочи, ни в Анапе, ни в других курортных городах не будет», – заявил артист.

Киркоров объяснил, что пропускает сезон из-за съемок в фильме. Там он играет главную роль, поэтому находится в предвкушении.

«Я летом буду сниматься в фильме: у нас полный метр. Собственно говоря, это, пожалуй, самое главное событие для меня в ближайшие месяца. Это будет комедия», – поделился певец.

По словам Филиппа, в новой картине с ним снимается комик Денис Дорохов. Но по поводу пропущенных гастролей артист не грустит. В разговоре с друзьями он признается, что поездки ему надоели.

«Заколебался ездить по гастролям. Уже полтора года не езжу», – заявил Киркоров.

Ранее мы писали о том, что певцу Шуре пришлось бомжевать в Москве. Артист рассказал, как жил на улице и питался рябиной в саду. Это произошло с ним в 90-е во время переезда в столицу. Тогда у молодого артиста хватило денег только на два дня в гостинице, а потом даже «жрать было нечего».