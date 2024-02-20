«Притормозите коней»: Анфиса Чехова обижена на поклонников-мужчин, отказавших ей в помощи

Воздыхатели Анфисы Чеховой отказались от нее в нужный для актрисы момент. Об этом знаменитость рассказала на своей страничке в Instagram* (владелец соцсети компания Meta признана экстремистской и запрещена в РФ).

Чехова рассказала, что не может поменять шины на колесах и даже накачать их. Но самое интересное: поклонники звезды не оказали ей никакую помощь, хотя они постоянно звали Чехову встретиться. При этом отозвались незнакомцы, которых она ни разу не видела в глаза.

«А вот те, кто мне регулярно шлют свои восхищения, а в минуту, когда нужна помощь, куда-то пропадают… Ребят, я не обижаюсь, но убедительная просьба — притормозите коней. Восхищения ничего не стоят, если они не подкреплены действиями», — высказалась артистка.

46-летняя телеведущая была замужем один раз. В 2015 году она заключила брак с Гурамом Баблишвили, от которого в 2012 году Чехова родила сына Соломона. Супруги развелись уже в 2017 году.

Ранее телеведущая рассказывала, что состоит в отношениях с 55-летним мужчиной, который далек от шоу-бизнеса.

Также Чехова однажды вспомнила, как ее избил в молодости сожитель, когда ей было всего 26 лет.