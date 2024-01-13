Телеведущая Анфиса Чехова решила вспомнить, что ее женихами часто были мигранты. Об этом она сообщила в шоу RuTube-шоу «Злые языки».

По словам Чеховой, ее идеальный мужчина вовсе не должен обладать выдающейся точеной фигурой и подтянутым телом. Более того, телеведущая признается, что с русскими мужчинами у нее не получается строить отношения.

«Мне нравятся мужчины привлекательные, харизматичные. Пузико нравится — это нормально. Важна импозантность. У меня все мужчины нерусские. Я не особо люблю русских мужчин, у меня с ними не складывается. У меня часто были женихи мигранты, которые давно уехали из России», — объяснила она.

При этом Чехова подчеркнула, что не против встречаться с состоятельным мужчиной. Она также призналась, что сейчас состоит в отношениях с 55-летним мужчиной, который далек от шоу-бизнеса.

Ранее мы писали о том, что Чехова рассказала об увольнении телеканала после скандала из-за бурятских женщин.