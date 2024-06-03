Пристроила «ласты» к Алле Борисовне: кто помогает Пугачевой вернуться в шоу-бизнес

Минувшей весной певица Алла Пугачева выпустила несколько новых песен. Публика удивилась, что Примадонна, которая долго не радовала фанатов новыми композициями, решила вернуться в шоу-бизнес. Продюсер Сергей Дворцов заявил, что Нателла Крапивина помогает в продвижении композиций звезды.

Дворцов пояснил, что Крапивина после ухода от Светланы Лободы начала активно сотрудничать с Аллой Пугачевой.

«За новыми песнями стоит Нателла Крапивина, которая после ухода с должности продюсера Светланы Лободы пристроила свои «ласты» к Алле Борисовне», — рассказал он Абзацу.

Экс-продюсер украинской певицы помогала Пугачевой с техническими моментами на ее последнем концерте «P.S.», билеты на который стоили от 300 тыс. рублей. Они познакомились, когда Крапивина работала с Лободой. Сегодня, говорит Дворцов, Пугачева пытается напомнить о себе и «обелить репутацию» перед русскоязычными слушателями, а Нателла просто «решила подзаработать» на исполнительнице, уверен продюсер.

31 мая на официальных стриминговых площадках появился официальный релиз песни Аллы Пугачевой под названием «Не высовывайся, дочка». Эта песня, впрочем, оказалась совсем не новой. «Страсти» выяснили, что в Сети можно найти любительское видео с этой же песней, выпущенное еще 11 лет назад.

Напомним, Нателла Крапивина попала на обложку нового альбома Примадонны «P.S.». Легендарный снимок был сделан в 2018 году, за год до юбилейного концерта артистки.