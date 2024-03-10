«Потрясающая фотка»: как Нателла Крапивина попала на обложку альбома Аллы Пугачевой

Экс-продюсер певицы Светланы Лободы Нателла Крапивина в очередной раз заявила о себе. Она попала на обложку нового альбома Аллы Пугачевой «P.S.».

На черно-белом снимке, размещенном на обложке альбома, Примадонна поправляет солнцезащитные очки. Сзади нее стоит Крапивина, которая загораживает Пугачеву от толпы.

Продюсер рассказала историю появления легендарного снимка. Фото было сделано в 2018 году, за год до юбилейного концерта артистки. Алла Борисовна пришла на показ фильма «Кислота» режиссера Александра Горчилина. На певицу набросились представители прессы, поскольку Пугачева давно не выходила в свет, и журналисты хотели ей задать вопросы.

В тот день Крапивина хотела обезопасить исполнительницу хита «Миллион алых роз» от толпы. Она не хотела, чтобы кто-то притрагивался руками к Примадонне.

«На следующий день фотограф Гена Абраменко прислал это фото. Потрясающая фотка, я ее себе сохранила, подумала — здорово, теперь у меня есть такой снимок», — поделилась продюсер в прямом эфире на своем YouTube.

Как пояснила бывший продюсер Лободы, спустя несколько дней ей позвонила ассистент Пугачевой Елена Чупракова. Она заявила, что артистке нужна афиша для будущих концертов и это фото ей очень нравится. Крапивина думала, что певица хочет вырезать ее из снимка, но она, наоборот, спрашивала разрешение на его публикацию.

После этого, Крапивина стала намного популярнее. Ей поступали звонки от удивленных знакомых.

Теперь этот же снимок украшает альбом артистки, который вышел в свет 1 марта. Новая работа Примадонны вызвала слезы у телеведущей Ксении Собчак.