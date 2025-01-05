Приставы разыскивают Машу Малиновскую из-за долга за коммуналку

Московские приставы разыскивают Машу Малиновскую. Телеведущая задолжала 125 тыс. рублей за коммунальную услуги.

По данным Telegram-канала Mash, ресурсоснабжающая организация хочет взыскать с 2020 года с модели глянца за жилплощадь и коммуналку. Правда, за четыре года им не удалось найти жилье и имущество звезды.

В конце июня пришел последний судебный приказ на адрес, по которому не живет Маша — сейчас она пребывает в другом месте. Приставам ничего не остается, кроме как списывать деньги с пустых счетов Малиновской, сообщает издание.

Ранее Маша Малиновская рассказала, что принимала наркотики, когда только попала в шоу-бизнес. Она отметила, что у нее не было выбора, так как все ее новые знакомые употребляли.

Также телеведущая назвала конфликт Бузовой и Баскова «высосанным из пальца». Подробнее читайте здесь.