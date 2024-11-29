«Все люди, которых ты видел по телевизору, это делают»: Малиновская сообщила об употреблении наркотиков

Телеведущая Маша Малиновская рассказала, что принимала наркотики, когда только попала в шоу-бизнес. Она отметила, что у нее не было выбора, так как все ее новые знакомые употребляли.

По словам Малиновской, она соглашалась на запрещенные вещества только на важных мероприятиях. Никакой зависимости у нее не было.

«Если ты хочешь принадлежать к тусовке и веселиться, так или иначе придется это сделать… Одни настаивают, другие просто косо смотрят, — и уже невозможно отказаться. Когда ты молодая девчонка из Смоленска, тебе 20 лет, а там все люди, которых ты до этого видел по телевизору, это делают…» - сообщила Маша в шоу «Клиника доктора Шурова».

К слову, в начале карьеры поклонники телеведущей часто замечали ее странное поведение. Однако, как пояснила Малиновская, заторможенность была вызвана не наркотиками, а успокоительными, которые она пила после сложного развода. По признанию артистки, она не могла спать, так как ее атаковывали кредиторы и угрожали ей.

Ранее Маша Малиновская поделилась, что переживает из-за растущего без отца сына.