Пришлось приводить в чувство: как Юлия Ковальчук оказалась на больничной койке

40-летняя российская певица Юлия Ковальчук пошла к косметологу, чтобы улучшить состояние кожи. Об этом сообщает BLITZ+.

Юлия Ковальчук напугала подписчиков, когда вышла на связь из больницы. Звезда поспешила заверить всех, что ничего серьезного с ней не случилось, однако помощь специалистов все же понадобилась. Оказалось, что Юлия обратилась в клинику эстетической медицины.

«Сейчас меня, молодую мать, будут в чувство приводить», – пояснила она.

Напомним, около двух месяцев назад артистка родила во второй раз. Ковальчук не дала себе время на отдых и практически сразу приступила к возвращению фигуры. Певица усердно занималась в тренажерном зале и уже успела поделиться с фанатами результатами своих стараний.

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