40-летняя Юлия Ковальчук показала голый живот спустя 2 месяца после родов
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Два месяца назад певица Юлия Ковальчук стала мамой во второй раз. Долго отдыхать она себе не позволила и практически сразу приступила к возвращению дородовой фигуры. Все это время 40-летняя артистка усиленно занималась, и вот недавно решила показать результаты свои стараний.
В личном блоге экс-солистка «Блестящих» поделилась новым снимком из спортивного зала. На нем она предстала с голым животом, который уже почти полностью ушел после рождения ребенка. Сама Юлия призналась, что на данный момент еще не позволяет себе сильно напрягаться на тренировках и делает все довольно аккуратно и нежно.
Напомним, что беременность Ковальчук старалась не афишировать, хотя поклонники давно догадывались, что она находится в положении. Впервые певицу заметили с округлившимся животом еще в марте. Тогда супруг артистки Алексей Чумаков заявлял, что на самом деле ребенка они не ждут. Однако фанаты все-таки оказались правы.
Уже после родов Юлия вышла на связь и рассказала, что в их семье произошло радостное событие. Они с Алексеем стали родителями еще одной дочери. Девочку назвали Алисия.
Ранее Юлия Ковальчук показала свой рацион питания после беременности.