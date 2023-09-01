40-летняя Юлия Ковальчук показала голый живот спустя 2 месяца после родов

Два месяца назад певица Юлия Ковальчук стала мамой во второй раз. Долго отдыхать она себе не позволила и практически сразу приступила к возвращению дородовой фигуры. Все это время 40-летняя артистка усиленно занималась, и вот недавно решила показать результаты свои стараний.

В личном блоге экс-солистка «Блестящих» поделилась новым снимком из спортивного зала. На нем она предстала с голым животом, который уже почти полностью ушел после рождения ребенка. Сама Юлия призналась, что на данный момент еще не позволяет себе сильно напрягаться на тренировках и делает все довольно аккуратно и нежно.