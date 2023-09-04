Звезда «Холопа» Милош Бикович кардинально сменил имидж
Звезда «Холопа» Милош Бикович стал блондином ради съемок в новом проекте.
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35-летний актер Милош Бикович впервые за долгое время кардинально сменил имидж. Теперь поклонники, видевшие звезду «Холопа» и «Льда» только брюнетом, будут привыкать к его светлым волосам.
Результатом похода в салон красоты артист поделился в социальных сетях. Он опубликовал фото с новой прической и отметил, что решился на преображение не по своей прихоти. Оказалось, что сейчас Милош задействован в новом проекте. Именно для него ему пришлось перекраситься и подстричься. Отметим, что раньше актер отдавал предпочтение более длинным волосам.
«Новая роль, образ, риск и путешествие. Делюсь результатом, но не могу пока рассказать подробностей», - поделился Бикович.
Напомним, что долгое время актер был на съемках второй части «Холопа». После успеха первого фильма у создателей не оставалось выбора, кроме как начать готовить продолжение. Милош вернулся к своей роли, но появились также и новые герои. Так, к касту присоединилась его бывшая возлюбленная Аглая Тарасова.
Как признался Бикович, его предупредили заранее, что его экс-избранница будет играть вместе с ним в киноленте, и он воспринял это спокойно. По его словам, никакого дискомфорта от этой новости он не испытал.
Ранее Милош Бикович купил новую квартиру в Москве.