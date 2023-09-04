Звезда «Холопа» Милош Бикович кардинально сменил имидж

35-летний актер Милош Бикович впервые за долгое время кардинально сменил имидж. Теперь поклонники, видевшие звезду «Холопа» и «Льда» только брюнетом, будут привыкать к его светлым волосам.

Результатом похода в салон красоты артист поделился в социальных сетях. Он опубликовал фото с новой прической и отметил, что решился на преображение не по своей прихоти. Оказалось, что сейчас Милош задействован в новом проекте. Именно для него ему пришлось перекраситься и подстричься. Отметим, что раньше актер отдавал предпочтение более длинным волосам.

«Новая роль, образ, риск и путешествие. Делюсь результатом, но не могу пока рассказать подробностей», - поделился Бикович.