«Как такое могло случиться?»: Дмитрий Колдун отреагировал на новость о смерти Евгения Кунгурова

8 апреля стало известно о внезапной смерти заслуженного артиста России, оперного певца Евгения Кунгурова. Новость о кончине бывшего участника проекта «Голос» стала потрясением для всего шоу-бизнеса. Певец Дмитрий Колдун в беседе с mk.ru поделился воспоминаниями об артисте и высказался о его смерти.

По словам Дмитрия Колдуна, он часто виделся с оперным певцом в гримерках, в том числе и в «Крокус Сити Холле», где они выступали с совместными концертами.

«Мы познакомились в 2013 году, я даже помню этот день: 8 июня, открытие пляжа «Руки вверх». Он как раз тогда участвовал в «Голосе». А в последние месяцы мы пересекались несколько раз — нас размещали в одной гримерке в Кремле, в „Крокусе“…» — рассказал певец.

Размышляя о скоропостижной смерти Евгения Кунгурова, Дмитрий Колдун признался, что не понимает, как такое могло произойти. Исполнитель хита «Корабли» отметил, что оперный певец всегда с интересом общался и делился успехами и планами.

«Первым делом, когда прочитал новость, я стал вспоминать и анализировать, как такое могло случиться? И не нашел ни одной зацепки. <…> Мы шутили, мы обсуждали какие-то вещи, более или менее серьезные. Все было достаточно живо, мне вообще не казалось, что что-то идет не так. Он, наоборот, делился успехами, радовался, что его куда-то пригласили получать награду…» — поделился Дмитрий Колдун.

Певец подчеркнул, что у артиста было «воодушевление» и интерес ко всему происходящему вокруг. По словам Дмитрия Колдуна, Евгений Кунгуров был очень талантливым и «верил в то, что делал».

Напомним, 8 апреля возле многоэтажного дома в Пресненском районе Москвы обнаружили тело артиста.

Евгений Кунгуров — российский оперный и эстрадный певец (баритон), заслуженный артист России. Участник проектов «Голос» и «Один в один!» на Первом канале.

Ранее сообщалось о том, что приятельница Евгения Кунгурова рассказала о его болезни.