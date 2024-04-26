Французский композитор Николя Челоро получил российский паспорт

Французский композитор и пианист Николя Челоро получил российское гражданство. Об этом сообщила представитель МВД РФ Ирина Волк.

Она подчеркнула, что музыкант вместе с женой больше года прожил на территории России.

«Новым гражданином нашей страны стал известный композитор и пианист из Франции Николя Челоро. В его послужном списке выступления на ведущих концертных площадках более чем 20 стран», - написала Волк в своем Telegram-канале.

Композитор работает в России и регулярно проводит мастер-классы для студентов музыкальных училищ. Кроме того, он является официальным спикером молодежного форума «Таврида».

Ранее популярная украинская телеведущая Регина Тодоренко получила российское гражданство. Она родилась в Одессе в 1990 году и начинала свою карьеру на Украине, где принимала участие в местной версии «Фабрики звезд». Сейчас ведущая живет в Москве, она замужем за певцом Владом Топаловым.