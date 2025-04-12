«Пришлось квартиру дарить»: Леонид Агутин признался, что уговаривает внебрачную дочь родить внуков

Леонид Агутин признался, что уговаривает внебрачную дочь родить ему внука.

Недавно наследница артиста Полина, которая родилась в союзе с балериной Марией Воробьевой, отпраздновала свое 29-летие. Леонид не стал скрывать, что еще не успел лично поздравить дочь, одноако подарок уже отдал.

Артист не скрывает, что он давно мечтает стать дедушкой, но его дочь пока еще не торопится заводить семью. На просьбы отца Полина отвечала, что им с избранником негде жить, из-за чего они сейчас не думают о детях.

Однако Агутин решил помочь своей дочери: он подарил роскошную квартиру в надежде на то, что ему подарят долгожданных внуков.

«Мы скоро увидимся. Обычно дарю то, что она скажет. В этот раз пришлось квартиру дарить. Я спросил: "Когда вы мне дадите уже ребенка? Вы же живете вместе!" Они семь лет уже. Не кажется вам, что пора бы уже? И тут же моя умная старшая дочь говорит: "Да мы бы с удовольствием, нам жить-то негде!"» — рассказал Агутин в беседе с изданием Kp.ru.

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