«Я бы никогда не отважился выступать после него»: Леонид Агутин резко высказался о Филиппе Киркорове

Леонид Агутин на музыкальной премии «Виктория-2025» не упустил случая «пройтись» по оскандалившемуся Филиппу Киркорову. Певец назвал коллегу «человеком, после которого выжжена земля» и заявил, что ни за что бы не вышел на сцену следом за ним. Об этом сообщает Telegram-канал «Звездач» и публикует соответствующее видео.

«Если вы хотите спросить про самого везучего человека, после которого выжжена земля, после которого я бы никогда не отважился выступать, это Филипп Киркоров», — высказался Леонид Агутин.

Напомним, Филипп Киркоров оказался о центре скандала после участия в «голой» вечеринке Насти Ивлеевой в ночь с 20 на 21 декабря 2023 года. Мероприятие вызвало широкий общественный резонанс из-за тематики и откровенных нарядов гостей. Певец утверждал, что попал на вечеринку случайно, но «получил по полной программе». После скандала артисту запретили концертную деятельность в России. В январе 2025 года стало известно, что Филипп Киркоров тайно выступил на еврейской свадьбе в США, а в феврале он объявил о возвращении на сцену «без фанфар и пафоса» после «отмены».

Ранее мы писали о том, что Юрий Назаров назвал оскандалившегося Филиппа Киркорова «темным человеком». Актер заявил, что после выступления в США певца надо навсегда «послать» за границу.