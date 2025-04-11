«Недавно ей столько ящиков принес с рынка!»: Бородина раскрыла, что думает мама о ее женихе

Телеведущая Ксения Бородина раскрыла подробности отношений ее мамы и жениха Николая Сердюкова. Блогерша призналась — они поладили, и сейчас родительнице очень нравится избранник дочери.

Николай совсем скоро станет третьим мужем Ксении, и экс-звезда «Дома-2» верит, что этот брак не будет похож на предыдущие. С Сердюковым она действительно счастлива, и это подмечают ее близкие.

«Николай маме нравится. Он недавно ей столько ящиков принес с рынка! Помидоры, огурцы, голубика, клубника. Как материнское сердце могло не растаять?! Она говорит: „Я за твое счастье, я вижу, как горят твои глаза, как Коля к тебе хорошо относится, как он тебя любит“. Даже если мы на кухне где-то стоим, милуемся, целуемся, мама всегда проходит, говорит: „Ой, голубки!“ Я от нее вообще никогда такого не слышала! Но мама с нами не живет, она приезжает на выходные иногда», — поделилась Бородина в шоу VK Видео «Натальная карта».

Но в отличие от близких, многие поклонники не поддерживают союз Ксении и Николая, считая, что блогер не подходит телеведущей. На хейтеров Бородина старается не обращать внимание, но если кто-то высказывается негативно о ее женихе — сразу защищает его.

«Такое ощущение, что некий процент моих подписчиков или людей, которые меня не любят, решили, что они мои мамы. Взяли на себя эту роль. Но я взрослый человек, сама принимаю решения», — отметила телеведущая.

Ксения в очередной раз подтвердила, что довольна своим выбором. Она подчеркнула, что уважает своего мужчину и никогда не обижает. По ее словам, ей нравится быть с Сердюковым ласковой и покладистой.

Ранее Николай Сердюков признался, что хочет детей от Ксении Бородиной.