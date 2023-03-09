«Пришла беда»: 49-летний Илья Авербух заявил о проблемах в семье

10 января стало известно о госпитализации Романа Костомарова с пневмонией, и с тех пор он ведет отчаянную борьбу за свою жизнь. Как сообщает СМИ, за два месяца в больнице Олимпийский чемпион перенес инсульт и ампутацию конечностей. Вот почему все близкие и родные люди не прекращают молитв за его здоровье. В эфире «Авторадио» Илья Авербух рассказал о состоянии близкого друга и коллеги.

По словам хореографа, в их большую спортивную семью «пришла беда», именно поэтому сейчас все особенно сплотились. Каждый день родственники ждут позитивных новостей о самочувствии Романа, в то время как сам он не прекращает упорную борьбу за жизнь.

«Тяжелейшая болезнь, с которой Ромка сражается, и Оксана все время рядом. Он огромный боец, и еще раз хочу сказать, что вот эти слова поддержки невозможно переоценить», — высказался Илья.

Сейчас шоу Авербуха гастролирует по городам России, и на каждом ледовом стадионе возлюбленный Арзамасовой установил боксы, в которые поклонники Костомарова могут бросать письма и открытки с теплыми пожеланиям. При этом Илья отметил: он не организовывает сбор средств на лечение фигуриста.

«Мы не организовываем никакой фонд. Это — наше семейное дело, и мы со всем справимся. Ситуация откликается в сердцах каждого человека», — резюмировал хореограф.

Ранее мы писали о том, что Лизу Арзамасову сняли с ледового шоу супруга прямо перед выходом на лед, и виной всему травма спины. Подробности инцидента читайте в этой статье.

Не менее интересна та история, в которой сообщается, что Илья Авербух получил финансовую помощь в размере 250 миллионов рублей. Откуда у мужчины такая внушительная сумма денег — смотрите здесь.