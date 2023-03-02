Шоу отменил, но 250 млн получил: откуда у Ильи Авербуха оказалась внушительная сумма денег

Илья Авербух является значимой персоной в мире фигурного катания. В далеких 2000-х годах мужчина выиграл серебряную медаль Олимпийских игр и стал чемпионом Европы, сегодня же о сотрудничестве с мужчиной в качестве хореографа мечтает каждый спортсмен. К слову, программа, поставленная им для Михаила Коляды, навсегда вошла в золотой фонд мирового фигурного катания. Учитывая все это и свои спортивные заслуги, возлюбленный Арзамасовой задумался о строительстве собственной ледовой школы. И, кажется, дело имеет положительную динамику.

Как стало известно, в комплекс Авербуха была осуществлена инвестиция в размере 250 миллионов рублей. Об этом сообщила пресс-служба «Агентства регионального развития Калужской области».

Ледовая школа чемпиона Европы будет расположена в Балабанове. Сам же Илья пока никак не комментировал новость о полученной инвестиции.

Ранее мы писали о спортивной драме Татьяны Навки. Мало кто знает, что в карьере Олимпийской чемпионки был случай, когда от нее уходил бессменный партнер Костомаров. Между фигуристами нередко возникали ссоры, в какой-то момент ситуация настолько обострилась, что Роман решил попробовать себя на льду с другой напарницей. К слову, сейчас эта девушка занимает уверенные позиции в отечественном шоу-бизнесе. Подробности читайте в этой статье.