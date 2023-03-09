Арзамасову сняли с ледового шоу Авербуха прямо перед выходом на лед: обнаружились проблемы со спиной

Несколько недель назад Илья Авербух объявил о старте гастрольного тура звезд шоу «Олимпийский период» в поддержку тяжелобольного Романа Костомарова. Он сообщал, что выступления должны были состояться позже, но жизнь внесла свои коррективы, и теперь все вырученные средства с продажи билетов пойдут на лечение члена их «ледовой семьи».

8 марта шоу приехало в Санкт-Петербург. Елизавета Арзамасова, как и обычно, готовилась выйти к зрителям, но прямо перед самым началом ей сообщили, что в этот вечер она на льду не появится. Причиной снятия актрисы послужили проблемы со здоровьем ее партнера Никиты Кацалапова. Фигурист сильно потянул спину, поэтому был вынужден отказаться от выступления. К слову, спортсмен уже давно страдает из-за болей, и именно поэтому в проекте Первого канала с ним в пару встала Елизавета. По словам самого Авербуха, они искали легкую и миниатюрную девушку, и под все критерии идеально подошла его жена.

«Так получилось, что сегодня в Санкт-Петербурге я в роли зрителя, хотя должна была быть на льду! Никита Кацалапов, мой прекрасный партнер по проекту «Ледниковый период», потянул спину, к сожалению. Так что всем хорошего дня», - сообщила Арзамасова на своей странице в социальной сети.

Напомним, что вместе с Никитой Кацалаповым актриса завоевала первое место в проекте Первого канала. На протяжении всего сезона пара удивляла зрителей прекрасно подготовленными номерами, и жюри не раз восхищались изящностью и пластичностью Елизаветы. В основном все их выступления были выстроены вокруг тематики любви, и из-за этого у поклонников появились подозрения, что между артистами действительно есть чувства. Однако эти слухи опровергал Илья Авербух. По его словам, именно он отвечал за большинство постановок, да и после тренировок супруга всегда дожидалась его, и они вместе отправлялись домой.

Ранее врач оценил состояние Елизаветы Арзамасовой и заявил, что у нее нездоровая худоба, из-за которой актрисе уже нужно общаться за помощью к психологам.