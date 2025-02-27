Пришедший в суд отец Блиновской прокомментировал дело против нее

Отец блогера Елены Блиновской, суд над которой состоялся в Москве 27 февраля, присутствовал на заседании. Он, как и все остальные родственники, надеется на освобождение дочери.

«Никаких мыслей нет. Ожидаю все, что угодно. Невозможно что-либо определить. Все ждут хорошего — родственники, друзья», — рассказал он в беседе с корреспондентом StarHit.

Напомним — Елену Блиновскую, которая известна как «королева марафонов» и сумма долга которой перед ФНС составляет более полумиллиарда рублей, обвинение просило приговорить к 6 годам колонии. У ее семьи арестовали имущество минимум на один миллиард рублей. Оно состоит из квартир, домов, автомобилей и земельных участков, которых у семейства более 50 по всей России. Большая часть активов находится в Крыму и Москве. Также заморожены были все активы ее супруга Алексея.

На крайнем заседании Блиновская отказаласьот последнего слова.