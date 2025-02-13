Сидит вся красная и «убитая»: Елену Блиновскую просят приговорить к 6 годам колонии

Сторона обвинения выступила на суде по делу королевы марафонов Елены Блиновской. Прокурор запросил для блогерши реальный срок — 6 лет лишения свободы, передает Life.ru со ссылкой на Telegram-канал SHOT.

Корреспонденты из зала суда заявили, что арестованная Блиновская сидит вся красная и «убитая». По всей видимости, запрошенный стороной обвинения приговор вывел блогершу из равновесия.

Помимо заключения, прокурор попросил оштрафовать Елену на 1,5 миллиона рублей. Кроме того, ифнлюенсеру могут запретить заниматься коммерческой деятельностью.

Сейчас сумма долга Блиновской составляет 587 миллионов 619 тысяч рублей. Она находится в СИЗО почти год. До этого Елена сидела под домашним арестом.

Ранее сообщалось, что суд Москвы «помиловал» пенсионные счета родителей Елены Блиновской. С них были сняты ограничения.