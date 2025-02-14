Квартиры, дома, машины: стоимость арестованного имущества семьи Блиновских оценивается минимум в миллиард рублей

Семейные активы Блиновских оцениваются минимум в миллиард рублей, передает Telegram-канал Mash. На данный момент они арестованы по уголовному делу в отношении Елены.

Имущество на миллиард состоит из квартир, домов, автомобилей и земельных участков, которых у семейства более 50 по всей России. Большая часть активов находится в Крыму. Суммарно они оцениваются более чем в 300 млн рублей.

В Москве у королевы марафонов и ее родственников имеются активы на 200 млн рублей. В области у Алексея и Елены Блиновских есть земельные участки на 250 млн рублей. Также семья располагает имуществом в Адыгее и Ярославле.

В гараже у Блиновских хранятся машины премиум класса, общая стоимость которых составляет 106 миллионов рублей. Все это имущество требуют забрать в счет государства.

Ранее сообщалось, что Елену Блиновскую просят приговорить к 6 годам колонии. На заседании, по словам корреспондентов, блогер сидела вся красная и «убитая».