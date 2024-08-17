«Принимаю препараты, которые сделали революцию»: Елена Малышева раскрыла секрет похудения

Елена Малышева раскрыла секрет своего похудения.

63-летняя телеведущая призналась, что следит не только за своим здоровьем, но и за внешним видом. Она старается держать себя в форме. Малышева сообщила, что ради идеальной фигуры готова согласиться на использование инновационных методов похудения в виде любых безопасных препаратов. К такому способу сбрасывания веса сейчас обращаются многие знаменитости.

«Вы не думайте, что я какая-то другая. Я с лета прошлого года принимаю те препараты, которые сделали революцию. Это уколы один раз в неделю. Я их колю в живот… Я тоже такой же человек, который худеет и поправляется. Многие этого не замечают, потому что я правильно одеваюсь», — публично заявила Малышева в шоу «Жить здорово».

Также Елена пожаловалась, что ей тяжело удается удержать вес. По этой причине приходится прибегать к использованию медикаментозных средств. Малышева объяснила, что необходимо следить за собственным весом, чтобы не было ожирения, так как из-за этого могут появиться проблемы со здоровьем.

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