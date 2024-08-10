Приходится следить за питанием: Настя Ивлеева рассказала, как удержать вес после похудения

Анастасия Ивлеева рассказала, что правильное питание позволяет ей оставаться в форме.

Блогер и телеведущая удивила поклонников своим внешним видом. Звезда призналась, что ей пришлось похудеть ради главной роли в фильме «Мальвина». Из-за съемок проекта она смогла сбросить 14 килограммов.

В своем блоге Анастасия делится фотографиями, на которых видно, что она давно перестала набирать вес. Подписчиков интересует секрет ее похудения. Они не понимают, как ей удается держать себя в такой идеальной форме.

Ивлеева ответила в социальной сети на вопрос о ее похудении, заявив, что она «старается делать ужин облегченным и много двигаться». По этой причине блогер не перестает посещать тренировки в спортивных залах. Кроме того, ей приходится тщательно следить за питанием, не включая в рацион вредную еду.

Также Настя призналась, что не забывает про ежедневное взвешивание, благодаря которому удается отследить вес.

Ранее мы писали о том, что 33-летняя телеведущая Настя Ивлеева погасила долг перед налоговой в 3,7 млн рублей.

Также сообщалось, что Клава Кока похвасталась результатом похудения.