«Принимаем поздравления»: 11-месячный сын блогера Марии Погребняк сделал первые шаги

Многодетная мама и блогер-миллионник Мария Погребняк поделилась радостным событием. Она опубликовала пост, посвященный своему 11-месячному сыну. Мальчик на глазах у взрослых сделал первые шаги.

Бывшая жена футболиста Павла Погребняка показала маленького сына в своем блоге. В ролике видно, как малыш, оторвавшись от дивана, делает первые, но уже уверенные шаги в сторону матери с телефоном.

«Принимаем поздравления, Володя пошел в 11 месяцев», — написала радостная Мария.

У Погребняк четверо детей. Троих она родила в браке с Павлов, а отцом четвертого ребенка является бизнесмен Игорь Головинский.

Ранее Мария Погребняк назвала себя матерью-абьюзером. Блогер заявила, что старший 18-летний сын Артем должен ее обеспечивать.

А в июле известная многодетная мама спровоцировала слухи о пятой беременности. Она намекнула на пополнение в семействе в разговоре с журналистами на музыкальном фестивале VK Fest в Москве.